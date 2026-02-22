Auto überschlägt sich und landet auf Gleisen: Frau schwer verletzt

Berlin - Eine Frau hat sich am Samstagvormittag bei einem Unfall in Berlin-Lichtenberg mit ihrem Wagen überschlagen und schwer verletzt.

Der VW ist auf dem Dach im Gleisbett liegengeblieben. © Thomas Peise

Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten die Autofahrerin aus ihrem Wagen befreien. Anschließend wurde sie vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Nach ersten Erkenntnissen soll die 40-Jährige in ihrem VW gegen 9 Uhr auf der Indira-Gandhi-Straße mit dem Kleintransporter eines 29 Jahre alten Mannes zusammen gestoßen sein, der gerade aus einer Grundstückseinfahrt nach links in den Verkehr einbiegen wollte.

Durch den Zusammenprall verlor die Frau die Kontrolle über ihr Fahrzeug, überschlug sich mehrfach und endete schließlich auf dem Dach in einem parallel zur Straße verlaufenden Gleisbett der Straßenbahn.

Ob der 29-Jährige bei dem Crash ebenfalls verletzt wurde, teilte der Polizeisprecher nicht mit.