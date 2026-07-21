Bus brettert in oberirdische Wasserleitung: Feuerwehr mit Kränen im Einsatz

Berlin - Am Dienstagvormittag ist nach einem Verkehrsunfall eine oberirdische Wasserleitung in Berlin-Mitte eingestürzt.

Ein Teil der Wasserleitung ist auf die Straße und den Gehweg gefallen. © Manuel Genolet/dpa

Gegen 10.56 Uhr war in der Neustädtischen Kirchstraße aus bislang unbekannter Ursache ein Bus in die Rohrleitung gekracht, wie die Feuerwehr mitteilte.

Daraufhin stürzten die Rohre auf die darunter liegende Straße und den Gehweg. Zudem bestehe die Gefahr, dass weitere Teile der Wasserleitung auf einer Länge von circa 200 Metern einstürzen könnten.

Glück im Unglück: Die Rohrleitung ist bei dem Sturz nicht auseinandergebrochen und auch ein Leck, aus dem Wasser unter hohem Druck austreten könnte, habe sich nicht gebildet.

Aktuell sind Einsatzkräfte des Technischen Dienstes gemeinsam mit einer Fachfirma dabei, die Leitung zu sichern. Dabei kommen unter anderem auch zwei Feuerwehrkräne zum Einsatz, teilte der Sprecher weiter mit. Die Feuerwehr ist derzeit mit 22 Kräften vor Ort.