Tödlicher Unfall in Schöneberg: Autofahrerin übersieht Biker

Berlin - Ein Motorradfahrer ist nach einem Zusammenstoß mit einem Auto in Schöneberg gestorben.

Die Rettungskräfte können nichts mehr für den Mann tun. (Symbolbild) © Jens Kalaene/dpa

Der Unfall passierte am Samstagnachmittag am Vorarlberger Damm, wie die Polizei mitteilte. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge soll die Autofahrerin ausgeparkt sein und dabei den Mann übersehen haben, der in gleicher Fahrtrichtung unterwegs war.

Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsversuche durch Rettungskräfte sei der Motorradfahrer noch am Unfallort gestorben.

Zu dem Alter von Mann und Frau machte ein Polizeisprecher auf Nachfrage zunächst keine Angaben.