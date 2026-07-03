Radfahrer von Tram erfasst: 70-Jährige schwer verletzt

Berlin - Heftiger Verkehrsunfall am Freitagmorgen: Ein Radfahrer ist in Berlin-Adlershof von einer Tram erfasst worden und dabei schwer verletzt worden.

Der 70-Jährige musste ins Krankenhaus. © Matthias Arnold/dpa

Wie die Polizei bei X berichtet, soll ein 70-Jähriger auf der Rudower Chaussee mit der Tram kollidiert sein.

Nach ersten Erkenntnissen erlitt der Senior bei dem Zusammenstoß erhebliche Verletzungen. Rettungskräfte versorgten ihn noch an der Unfallstelle. Anschließend wurde er in ein Krankenhaus gebracht.

Wie es zu dem folgenschweren Crash kommen konnte, ist bislang unklar. Die Polizei untersucht nun den genauen Unfallhergang.

Der Unfall hat auch Auswirkungen auf den morgendlichen Berufsverkehr: Die Tram-Linien M17 und 63 sind derzeit unterbrochen.