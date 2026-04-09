Radfahrerin in Kladow von Auto erfasst: Mann flieht vom Unfallort

Berlin - Bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Kladow ist am Mittwochmittag eine Radfahrerin verletzt worden. Der Autofahrer beging Fahrerflucht.

Der Rettungsdienst brachte die verletzte 65-Jährige ins Krankenhaus. (Symbolfoto) © Monika Skolimowska/dpa

Wie die Polizei mitteilte, war die 65-Jährige mit dem Fahrrad gegen 13 Uhr auf dem Radweg in Richtung Ritterfelddamm unterwegs, als ein bislang unbekannter Autofahrer vom Parkplatz auf die Fahrbahn einbiegen wollte.

Dabei übersah der Mann die Radfahrerin offenbar. Der Frau gelang es zwar, einen Zusammenstoß zu verhindern, sie stürzte jedoch und zog sich unter anderem Kopfverletzungen zu.

Rettungskräfte brachten die verletzte Frau in ein Krankenhaus, wo sie stationär aufgenommen wurde.