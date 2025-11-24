Rentner nach heftigem Crash am Adlergestell gestorben

Berlin - Nach einem Unfall in Berlin-Grünau mit mehreren Schwerverletzten ist ein 85-Jähriger im Krankenhaus an den Folgen gestorben.

Am vergangenen Donnerstag krachte es heftig am Adlergestell. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa

Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der Mann am Donnerstagvormittag gegen 11 Uhr mit seinem Citroën auf dem Adlergestell unterwegs und fuhr auf der vorfahrtsberechtigten Straße in Richtung Wassersportallee.

Im selben Moment bog ein 84 Jahre alter BMW-Fahrer aus der Rabindranath-Tagore-Straße auf das Adlergestell ab – und es kam zum heftigen Crash.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Citroën des Seniors auf die Gegenfahrbahn geschleudert, wo er mit dem Wagen eines 75-Jährigen kollidierte.

Alle drei Fahrer wurden bei dem Unfall schwer verletzt und mussten in Krankenhäuser gebracht werden. Der 85-Jährige erlag seinen schweren Verletzungen allerdings am Freitagmittag.