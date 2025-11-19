Fahrradfahrer stürzt in Wasserbecken und stirbt
Berlin - Tödlicher Unfall in Mitte: Ein Radfahrer ist vergangene Nacht gestürzt und schließlich verstorben.
Der Polizei zufolge fuhr der 71-Jährige gegen 0.30 Uhr auf dem Gehweg des Theaterufers in Richtung Marlene-Dietrich-Platz, dann kam es zum Drama.
Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Radfahrer nach rechts vom Gehweg und stürzte in ein Wasserbecken.
Der Mann schlug demnach mit dem Kopf gegen eine Betonbarriere. Er starb noch vor Ort.
Nun ermittelt die Polizei wie es zu dem tragischen Unfall kommen konnte.
In der Hauptstadt leben vor allem Radfahrer gefährlich. Vergangenes Jahr gab es in Berlin insgesamt 55 Verkehrstote - davon elf Radfahrer.
