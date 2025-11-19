Fahrradfahrer stürzt in Wasserbecken und stirbt

Berlin - Tödlicher Unfall in Mitte: Ein Radfahrer ist vergangene Nacht gestürzt und schließlich verstorben.

Der Radfahrer erlitt durch den Sturz tödliche Kopfverletzungen. (Symbolbild) © Jonas Walzberg/dpa

Der Polizei zufolge fuhr der 71-Jährige gegen 0.30 Uhr auf dem Gehweg des Theaterufers in Richtung Marlene-Dietrich-Platz, dann kam es zum Drama.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Radfahrer nach rechts vom Gehweg und stürzte in ein Wasserbecken.

Der Mann schlug demnach mit dem Kopf gegen eine Betonbarriere. Er starb noch vor Ort.

Nun ermittelt die Polizei wie es zu dem tragischen Unfall kommen konnte.