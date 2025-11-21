Tödlicher Unfall in Pankow: Polizei sucht Zeugen

Berlin - In Berlin-Pankow ist eine Rentnerin am Freitagmorgen von einem Lkw erfasst und tödlich verletzt worden. Nun suchen die Ermittler nach Zeugen .

Für die Frau kam jede Hilfe zu spät. (Symbolbild) © Marcel Kusch/dpa

Der Lastkraftwagen sei gegen 10.30 Uhr auf der Buschkrugallee an einer Ampel erneut angefahren und dabei die Frau erfasst, teilte eine Sprecherin der Polizei auf X mit.

Anschließend sei der Fahrer geflüchtet, hieß es weiter.

Hinzugerufene Rettungskräfte leisteten sofort Erste Hilfe, doch für die Rentnerin kam jede Hilfe zu spät. Sie verstarb noch am Unfallort.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Buschallee ab der Hansastraße in Richtung Berliner Straße gesperrt.

Die Beamten wollen nun von der Bevölkerung wissen: