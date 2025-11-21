Tödlicher Unfall in Pankow: Polizei sucht Zeugen
Berlin - In Berlin-Pankow ist eine Rentnerin am Freitagmorgen von einem Lkw erfasst und tödlich verletzt worden. Nun suchen die Ermittler nach Zeugen.
Der Lastkraftwagen sei gegen 10.30 Uhr auf der Buschkrugallee an einer Ampel erneut angefahren und dabei die Frau erfasst, teilte eine Sprecherin der Polizei auf X mit.
Anschließend sei der Fahrer geflüchtet, hieß es weiter.
Hinzugerufene Rettungskräfte leisteten sofort Erste Hilfe, doch für die Rentnerin kam jede Hilfe zu spät. Sie verstarb noch am Unfallort.
Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Buschallee ab der Hansastraße in Richtung Berliner Straße gesperrt.
Die Beamten wollen nun von der Bevölkerung wissen:
- Wer hat den Unfallhergang beobachtet?
- Wer kann weitere Angaben zum gesuchten Fahrzeug, dem Kennzeichen und dem Fahrzeugführer machen?
- Wer kann weitere sachdienliche Hinweise zu dem Verkehrsunfall machen?
Melde Dich für Hinweise bei dem Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 1 (Nord) in der Idastraße 6, 13156 Berlin, unter den Telefonnummern (030) 4664-172800 oder unter der (030) 4664-172801. Alternativ kann die E-Mail-Adresse sowie die Internetwache genutzt werden.
Erstmeldung am 21. November um 13.57 Uhr, zuletzt aktualisiert um 15.55 Uhr.
Titelfoto: Marcel Kusch/dpa