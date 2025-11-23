Fußgänger geht in Tiergarten bei Rot und wird von Auto erfasst

Berlin - Bei einem Unfall in Berlin-Tiergarten ist am Samstagabend ein Fußgänger verletzt worden.

Auch ein Notarzt war im Einsatz. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war ein 50-Jähriger gegen 18.30 Uhr mit einem Toyota auf der Schillerstraße unterwegs.

Als er nach rechts in die Kurfürstenstraße einbiegen wollte, habe er einen gleichaltrigen Fußgänger erfasst.

Dieser hatte offenbar bei Rot von einer Mittelinsel aus die Straße in Richtung Lützowplatz überquert.

Rettungskräfte und ein Notarzt versorgten den Mann zunächst am Unfallort.