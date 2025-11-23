Fußgänger geht in Tiergarten bei Rot und wird von Auto erfasst
Berlin - Bei einem Unfall in Berlin-Tiergarten ist am Samstagabend ein Fußgänger verletzt worden.
Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war ein 50-Jähriger gegen 18.30 Uhr mit einem Toyota auf der Schillerstraße unterwegs.
Als er nach rechts in die Kurfürstenstraße einbiegen wollte, habe er einen gleichaltrigen Fußgänger erfasst.
Dieser hatte offenbar bei Rot von einer Mittelinsel aus die Straße in Richtung Lützowplatz überquert.
Rettungskräfte und ein Notarzt versorgten den Mann zunächst am Unfallort.
Anschließend brachten sie ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Zur Art und Schwere der Verletzungen lagen keine Informationen vor. Die Polizei ermittelt zur genauen Unfallursache.
Titelfoto: Julian Stratenschulte/dpa