Rentnerin stirbt bei Unfall in Pankow: Polizei ermittelt flüchtigen Lkw-Fahrer

Berlin - Nach einem Unfall in Berlin-Pankow, bei der eine Rentnerin von einem Lkw erfasst und tödlich verletzt wurde, ist der mutmaßliche Fahrer ermittelt worden.

Es handelte es sich um einen 57-jährigen Mann, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die weiteren Ermittlungen würden andauern.

Der Lastkraftwagen war am vergangenen Freitag gegen 10.30 Uhr auf der Buschkrugallee an einer Ampel erneut angefahren und hatte dabei die Frau erfasst.

Anschließend war der Fahrer den Angaben zufolge geflüchtet.

Hinzugerufene Rettungskräfte leisteten sofort Erste Hilfe, doch für die Rentnerin kam jede Hilfe zu spät. Sie verstarb noch am Unfallort.