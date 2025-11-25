Tödlicher Unfall in Tempelhof: Radfahrer von abbiegendem Lkw erfasst

Berlin - Schrecklicher Unfall am Dienstagnachmittag in Berlin-Tempelhof : Nahe der Auffahrt zur A100 ist Radfahrer von einem Lkw erfasst und tödlich verletzt worden.

Die Einsatzkräfte konnten nichts mehr für die verunglückte Person tun. Sie starb an der Unfallstelle. © Marcus Brandt/dpa

Laut Polizei war der Lkw auf der Oberlandstraße unterwegs und wollte nach rechts auf die A100 auffahren. Dabei übersah der Fahrer offenbar den Mann, der in gleicher Richtung auf dem Rad unterwegs war.

Bei dem Zusammenstoß mit dem abbiegenden Laster wurde der Radfahrer so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort verstarb.

Zum Alter des Opfers konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.

Die Einsatzkräfte sperrten den Bereich zwischen der Auffahrt Oberlandstraße und der Holzmannstraße für die Unfallaufnahme vollständig ab. In der Folge kam zu massiven Verkehrsbehinderungen.​