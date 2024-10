09.10.2024 15:54 Rettungswagen kracht bei Einsatz in Motorrad: Biker in Lebensgefahr

Am Mittwoch sind in Berlin gleich zwei Fahrzeuge der Feuerwehr im Einsatz in Unfälle verwickelt gewesen. Dabei ist ein Mensch lebensgefährlich verletzt worden.

Von Thorsten Meiritz

Am Mittwoch sind in Berlin gleich zwei Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr in Unfälle verwickelt worden. An einer Kreuzung im Ortsteil Lichterfelde ist ein Rettungswagen mit einem Motorradfahrer kollidiert. © Berliner Feuerwehr Gegen 10.51 Uhr ist ein Rettungswagen auf dem Weg zu einem Notfall im Ortsteil Lichterfelde mit einem Motorrad zusammengestoßen, wie die Behörde mitteilte. Der Unfall ereignete sich an der Kreuzung Osdorfer Straße/Ecke Woltmannweg. Durch den Aufprall wurde der Biker lebensgefährlich verletzt und musste nach der Erstversorgung vor Ort unter Begleitung eines Notarztes ins Krankenhaus gebracht werden. Auch ein Mitglied der dreiköpfigen Rettungsbesatzung musste leicht verletzt in eine Klinik transportiert werden. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten wurde die Osdorfer Straße komplett gesperrt. Zu einem weiteren Crash mit einem Einsatzfahrzeug kam es zuvor gegen 10.12 Uhr im Stadtteil Köpenick. An der Kreuzung Bahnhofstraße/Ecke Parrisiusstraße krachten eine Drehleiter und ein Auto ineinander. Ein Insasse des Wagens musste anschließend leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. In Köpenick ist eine Drehleiter bei einem Kreuzungscrash beschädigt worden. © Berliner Feuerwehr Die Besatzung des Einsatzfahrzeugs, das unter Blaulicht und Martinshorn unterwegs war, blieb bei dem Zusammenstoß unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Polizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen.

