Schrecklicher Vorfall in Marzahn: Kind stürzt aus 15. Stock und stirbt

Schreckliche Szenen in Berlin-Marzahn: Dort ist am Montag ein Kind aus dem 15. Stock eines Hochhauses gestürzt.

Von Andreas Rabenstein

Berlin - Schreckliche Szenen in Berlin-Marzahn: Dort ist am Montag ein Kind aus dem 15. Stock eines Hochhauses gestürzt und gestorben.

Ein schlimmer Unfall ereignete sich am Montagmittag in Marzahn. (Archivbild)
Ein schlimmer Unfall ereignete sich am Montagmittag in Marzahn. (Archivbild)  © Annette Riedl/dpa

Der Unfall ereignete sich gegen 13.45 Uhr in einem Hochhaus an der Ludwig-Renn-Straße. Das Kind soll aus dem Fenster gefallen sein.

Die Feuerwehr versuchte das Kind wiederzubeleben und brachte es in ein Krankenhaus. Dort erlag es aber seinen Verletzungen, wie die Polizei mitteilte.

Nach einem Bericht der "B.Z." soll es sich bei dem Opfer um einen vierjährigen Jungen handeln.

Die Polizei geht nach erstem Stand von einem tragischen Unfall aus. Hinweise auf eine Straftat gebe es nicht, sagte ein Sprecher. Die Feuerwehr musste nach dem Unfall Angehörige betreuen. Eine Seelsorgerin wurde zum Ort gebracht.

Erstmeldung um 16.04 Uhr, zuletzt aktualisiert um 17.26 Uhr.

