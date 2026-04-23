Schulbus rammt Auto: Zahlreiche Kinder an Bord

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Unfall-Schock am Mittwochmittag! In Berlin-Borsigwalde ist ein Schulbus mit einem Auto zusammengekracht. An Bord: fast drei Dutzend Kinder.

Von Denis Zielke

Berlin - Unfall-Schock am Mittwochmittag! In Berlin-Borsigwalde ist ein Schulbus mit einem Auto zusammengekracht. An Bord: fast drei Dutzend Kinder.

41 Feuerwehrleute rückten an.
41 Feuerwehrleute rückten an.  © Berliner Feuerwehr

Um 13.50 Uhr ging bei der Feuerwehr der Notruf ein.

Einsatzkräfte rückten zur Holzhauser Straße aus und sicherten die Unfallstelle. Insgesamt mussten 35 Kinder und drei Erwachsene medizinisch durchgecheckt werden.

Weil so viele Menschen betroffen waren, wurde vorsorglich ein Großaufgebot unter dem Stichwort "Massenanfall von Verletzten" alarmiert.

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Die Bilanz der Feuerwehr: Acht Kinder wurden leicht verletzt, sieben von ihnen mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

27 Kinder kamen mit dem Schrecken davon und konnten später ihren Eltern übergeben werden.

Bis dahin wurden die Kids in der Kantine eines benachbarten Betriebs untergebracht, betreut und mit Getränken versorgt. Die Feuerwehr war mit 41 Einsatzkräften vor Ort. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

Titelfoto: Berliner Feuerwehr

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