Schwerer Unfall in Marzahn, dann kracht es schon wieder: Sieben Verletzte!

Berlin - Doppel-Rumms in Marzahn: Am Mittwochvormittag krachte es gleich zweimal in kurzer Zeit.

Auch ein Rettungshubschrauber war vor Ort. © Thomas Peise

Zunächst erwischte es zwei Autos an der Märkischen Allee Ecke Wuhletalstraße, wie die Feuerwehr mitteilte. Der Aufprall war so heftig, dass eines der Fahrzeuge gegen eine Straßenlaterne prallte. Insgesamt wurden drei Menschen verletzt - zwei davon schwer.

Doch damit nicht genug: Während Feuerwehr und Rettungskräfte noch im Einsatz waren, kam es in unmittelbarer Nähe zu einem weiteren Unfall. Ein Rettungswagen, der eigentlich auf dem Weg zum ersten Unfall war, stieß mit einem anderen Auto zusammen.

Während die Besatzung im Rettungswagen unverletzt blieb, kamen die vier Insassen im Auto mit leichten Verletzungen davon.

Dennoch wurden alle sieben Verletzte ins Krankenhaus gebracht, die zwei Schwerverletzten jeweils mit Begleitung von Notärzten.