Mercedes kracht gegen Ampel: Fahrer bei Unfall in Lichtenberg lebensgefährlich verletzt

Berlin - In Berlin-Lichtenberg ist am späten Dienstagabend ein Autofahrer bei einem Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt worden.

Der Mercedes ist durch den Frontalcrash stark beschädigt worden. © Berliner Feuerwehr

Der Fahrer war nicht in dem Mercedes eingeklemmt und konnte vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte von Ersthelfern befreit werden, wie die Feuerwehr mitteilte.

Demnach wurde er mit einem Rettungswagen unter Begleitung eines Notarztes ins Krankenhaus gebracht. Auch ein Rettungshubschrauber stand vorsorglich bereit.

Nach ersten Erkenntnissen kam der Wagen gegen 21.58 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache von der Frankfurter Allee ab und krachte frontal gegen einen Ampelmast. Weitere Fahrzeuge sollen an dem Crash nicht beteiligt gewesen sein.

Abgesehen von dem Mercedes-Fahrer wurden keine anderen Personen verletzt. Die Feuerwehr hat anschließend den abgeknickten Mast über eine Drehleiter zerlegt. Insgesamt waren 32 Einsatzkräfte vor Ort.