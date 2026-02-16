Senior kracht beim Abbiegen in Straßenbahn - zwei Personen verletzt!

Berlin - Beim Abbiegen kam es am Sonntagnachmittag zu einem Crash zwischen dem Auto eines 78-Jährigen und einer Tram.

Der Mann krachte kurz hinter der Haltestelle Helene-Weigel-Platz gegen die Tram. (Symbolbild) © Sebastian Gollnow/dpa

Wie die Polizei bekannt gab, war der Mann gegen 17.30 Uhr auf der Allee der Kosmonauten unterwegs. Kurz hinter der Haltestelle Helene-Weigel-Platz zog der Senior plötzlich nach links.

Dabei krachte sein Wagen frontal mit einer Tram zusammen, die in derselben Richtung fuhr.

Der 78-Jährige zog sich bei dem Unfall Kopfverletzungen zu und musste zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden.

Auch ein Fahrgast der Tram wurde verletzt: Er erlitt eine Armverletzung und konnte ambulant behandelt werden.