Senior kracht beim Abbiegen in Straßenbahn - zwei Personen verletzt!

Beim Abbiegen kam es am Sonntagnachmittag zur Kollision zwischen dem Auto eines 78-Jährigen und einer Tram.

Von Laura Voigt

Beim Abbiegen kam es am Sonntagnachmittag zu einem Crash zwischen dem Auto eines 78-Jährigen und einer Tram.

Der Mann krachte kurz hinter der Haltestelle Helene-Weigel-Platz gegen die Tram. (Symbolbild)
© Sebastian Gollnow/dpa

Wie die Polizei bekannt gab, war der Mann gegen 17.30 Uhr auf der Allee der Kosmonauten unterwegs. Kurz hinter der Haltestelle Helene-Weigel-Platz zog der Senior plötzlich nach links.

Dabei krachte sein Wagen frontal mit einer Tram zusammen, die in derselben Richtung fuhr.

Der 78-Jährige zog sich bei dem Unfall Kopfverletzungen zu und musste zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden.

Auch ein Fahrgast der Tram wurde verletzt: Er erlitt eine Armverletzung und konnte ambulant behandelt werden.

Wegen der Unfallaufnahme stand der Tramverkehr zeitweise still: Bis etwa 18 Uhr ging in Fahrtrichtung Ahrensfelde nichts mehr. Jetzt ermittelt ein Fachkommissariat der Polizei, um zu klären, wie es zu dem folgenschweren Crash kommen konnte.

Titelfoto: Sebastian Gollnow/dpa

