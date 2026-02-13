Vorfahrt missachtet? Autos krachen in der Niederlausitz zusammen

Großräschen - Bei einem Unfall in Großräschen (Landkreis Oberspreewald-Lausitz) sind am Freitagmittag zwei Menschen schwer verletzt worden.

Beide Autos waren nach dem Unfall nur noch Schrott. © Dennis Hillner / Blaulichtreport Lausitz

Ersten Erkenntnissen zufolge krachten zwei Autos aufgrund eines Vorfahrtsfehler zusammen.

Demnach kollidierten die Wagen gegen 13.30 Uhr auf der Bundesstraße 96 an einer Kreuzung nach Dörrwalde.

Beide Autos waren nach den Crash ein Totalschaden.

Auch die Feuerwehr rückte an, um sich um die Verletzten zu kümmern. Sie sicherte zudem die Einsatzstelle ab, stellte den Brandschutz sicher und nahm auslaufende Betriebsstoffe auf.



