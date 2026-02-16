82-Jähriger fährt in Marzahn über Rot und erfasst Mutter mit Kleinkind

Berlin - Bei einem Unfall in Berlin-Marzahn ist am Sonntagnachmittag ein vierjähriges Kind verletzt worden.

In Marzahn missachtete ein 82-Jähriger eine rote Ampel und verursachte einen schweren Unfall. (Symbolfoto) © Stefan Sauer/dpa

Laut Polizei war ein 82-jähriger Autofahrer gegen 17 Uhr auf der Landsberger Allee in Richtung Innenstadt unterwegs.

In Höhe Blumberger Damm überquerten eine 37-jährige Frau und das Kind die Fahrbahn bei Grün, als der Autofahrer offenbar eine rote Ampel missachtete. Er erfasste beide Fußgängerinnen.

Die Mutter erlitt Prellungen am Oberkörper und am Bein und konnte nach einer ambulanten Behandlung wieder nach Hause.

Das vierjährige Kind wurde mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen.