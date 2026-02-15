Auto kracht in Hellersdorf gegen geparkten Lkw: Mutter stirbt, Tochter bleibt unverletzt

Berlin - Am Samstagabend ist es in Hellersdorf zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein Auto, in dem eine 39-jährige Frau und ihre dreizehnjährige Tochter saßen, prallte gegen einen geparkten Lastwagen.

Der stark beschädigte Wagen verdeutlicht die Wucht des Aufpralls. © Thomas Peise

Wie die Polizei mitteilte, geschah der Unfall gegen 21.50 Uhr auf der Hellersdorfer Straße. Ein VW Caddy war in Richtung Cecilienstraße unterwegs, als er nahe dem U-Bahnhof Kienberg auf einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten Sattelauflieger auffuhr.

Die 39-jährige Mutter wurde von Ersthelfern aus dem Fahrzeug befreit und noch am Unfallort reanimiert. Trotz intensivmedizinischer Versorgung erlag sie später im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen.

Ihre dreizehnjährige Tochter, die ebenfalls im Auto saß, war ansprechbar und blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Sie wurde vorsorglich zur weiteren Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto unter den Auflieger geschoben, die Front war massiv deformiert worden. Feuerwehr und Rettungsdienst waren demnach mit einem größeren Aufgebot im Einsatz.