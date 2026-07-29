Straßenbahn schleift Auto mehrere Meter mit - Senior schwer verletzt

Berlin - Ein 90-jähriger Autofahrer ist am Dienstagvormittag bei einem Zusammenstoß mit einer Straßenbahn schwer verletzt worden.

Der Senior (90) trug bei dem Zusammenstoß mit der Straßenbahn schwere Verletzungen davon. (Symbolfoto) © Shireen Broszies/dpa

Der Senior war gegen 9.30 Uhr mit seinem Wagen auf der Mehrower Allee in Berlin-Marzahn unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Auf der Kreuzung mit der Trusetaler Straße und der Max-Herrmann-Straße kam es dann zum Crash mit einer Tram der Linie 16.

Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde das Auto mehrere Meter von der Tram mitgeschleift. Erst hinter der Kreuzung kam das Fahrzeug zum Stillstand.

Zudem wurde der 90-Jährige in seinem Wagen eingeklemmt und musste mithilfe der Feuerwehr befreit werden.

Er trug schwere Verletzungen davon und kam in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestehe jedoch nicht.