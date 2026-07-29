Straßenbahn schleift Auto mehrere Meter mit - Senior schwer verletzt
Berlin - Ein 90-jähriger Autofahrer ist am Dienstagvormittag bei einem Zusammenstoß mit einer Straßenbahn schwer verletzt worden.
Der Senior war gegen 9.30 Uhr mit seinem Wagen auf der Mehrower Allee in Berlin-Marzahn unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Auf der Kreuzung mit der Trusetaler Straße und der Max-Herrmann-Straße kam es dann zum Crash mit einer Tram der Linie 16.
Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde das Auto mehrere Meter von der Tram mitgeschleift. Erst hinter der Kreuzung kam das Fahrzeug zum Stillstand.
Zudem wurde der 90-Jährige in seinem Wagen eingeklemmt und musste mithilfe der Feuerwehr befreit werden.
Er trug schwere Verletzungen davon und kam in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestehe jedoch nicht.
Der Crash sorgte für erhebliche Einschränkungen im Verkehr. Der Kreuzungsbereich war bis circa 15 Uhr voll gesperrt. Auch der Straßenbahnverkehr war von der Sperrung betroffen. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte ermittelt nun zum Unfallhergang.
Titelfoto: Shireen Broszies/dpa