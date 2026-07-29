Geburtstagsparty endet in Tragödie: Regisseur spürt nach Kopfsprung seine Beine nicht mehr

Berlin - Es sollte ein unbeschwerter Geburtstag mit Freunden werden. Sonne, 28 Grad und eine Party auf einem Ausflugsboot auf dem Berliner Wannsee. Doch für Regisseur Ersin Cilesiz (40) nahm der Tag eine dramatische Wendung: Nach einem Kopfsprung ins Wasser ist er querschnittsgelähmt.

Ein vermeintlich harmloser Sprung wurde für Ersin Cilesiz (40) zur Katastrophe. © Instagram/ersin.cilesiz86

Es war der 11. Juli, als Cilesiz mit rund 20 Freunden auf dem gemieteten Boot unterwegs war. Die Stimmung war ausgelassen.

Als der Kapitän an einer abgelegenen Badestelle stoppte, wollten die Gäste ins Wasser springen. Nach Angaben mehrerer Zeugen soll der Kapitän dabei mehrfach gesagt haben, dass man problemlos springen könne und das Wasser tief genug sei.

Doch der vermeintlich harmlose Sprung wurde zur Katastrophe, denn an der Stelle soll das Wasser lediglich etwa einen Meter tief gewesen sein. Beim Kopfsprung prallte der 40-Jährige auf den Grund und brach sich das Rückgrat auf Höhe der Brust. Seit diesem Moment kann er seine Beine nicht mehr bewegen.

Cilesiz’ Freundin Julia (32) war ebenfalls an Bord. Seit vier Jahren sind die beiden ein Paar. "Ich habe den Sprung nicht gesehen, hörte dann die Schreie. Er hielt seinen Kopf mit den Händen fest und schrie: 'Ich spüre meine Beine nicht mehr!'", berichtet sie gegenüber der "Bild".

Nach Angaben der Freundin waren weder Cilesiz noch seine Gäste betrunken. Alkohol sollte erst später getrunken werden.