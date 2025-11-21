Tödlicher Unfall in Pankow: Lkw-Fahrer lässt Frau einfach liegen

Berlin - In Berlin-Pankow ist eine Rentnerin am Freitagmorgen von einem Lkw erfasst und tödlich verletzt worden.

Für die Frau kam jede Hilfe zu spät. (Symbolbild) © Marcel Kusch/dpa

Der Lastkraftwagen sei gegen 10.30 Uhr auf der Buschkrugallee an einer Ampel erneut angefahren und dabei die Frau erfasst, teilte eine Sprecherin der Polizei auf X mit.

Anschließend sei der Fahrer geflüchtet, hieß es weiter.

Für die Rentnerin kam den Angaben zufolge jede Hilfe zu spät.