Tödlicher Unfall in Pankow: Lkw-Fahrer lässt Frau einfach liegen
Berlin - In Berlin-Pankow ist eine Rentnerin am Freitagmorgen von einem Lkw erfasst und tödlich verletzt worden.
Der Lastkraftwagen sei gegen 10.30 Uhr auf der Buschkrugallee an einer Ampel erneut angefahren und dabei die Frau erfasst, teilte eine Sprecherin der Polizei auf X mit.
Anschließend sei der Fahrer geflüchtet, hieß es weiter.
Für die Rentnerin kam den Angaben zufolge jede Hilfe zu spät.
Sie sei noch am Unfallort ihren Verletzungen erlegen. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Buschallee ab der Hansastraße in Richtung Berliner Straße gesperrt.
Titelfoto: Marcel Kusch/dpa