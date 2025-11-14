Heftige Lkw-Kollision: Radfahrerin schwer verletzt!

Berlin - Eine Radfahrerin ist in Berlin-Schöneberg von einem abbiegenden Lkw angefahren und schwer verletzt worden.

An der Unfallstelle ist auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz gekommen. (Symbolfoto) © Michael Ukas/dpa

Die 19-Jährige stürzte am Morgen und geriet unter den rechts abbiegenden Lastwagen eines 66-Jährigen, wie die Polizei mitteilte.

Die junge Frau wurde zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht.

Den Angaben zufolge kam ein Rettungshubschrauber an der Unfallstelle in der Martin-Luther-Straße zum Einsatz.

Zunächst hatte es von der Polizei geheißen, die Radfahrerin schwebe in Lebensgefahr. Die Ermittlungen dauerten zunächst noch an.