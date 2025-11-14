Heftige Lkw-Kollision: Radfahrerin schwer verletzt!
Von Lukas Dubro
Berlin - Eine Radfahrerin ist in Berlin-Schöneberg von einem abbiegenden Lkw angefahren und schwer verletzt worden.
Die 19-Jährige stürzte am Morgen und geriet unter den rechts abbiegenden Lastwagen eines 66-Jährigen, wie die Polizei mitteilte.
Die junge Frau wurde zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht.
Den Angaben zufolge kam ein Rettungshubschrauber an der Unfallstelle in der Martin-Luther-Straße zum Einsatz.
Zunächst hatte es von der Polizei geheißen, die Radfahrerin schwebe in Lebensgefahr. Die Ermittlungen dauerten zunächst noch an.
Die "B.Z." hatte zuvor über den Unfall berichtet. Auf einem Bild war zu sehen, wie das Fahrrad des Schwerverletzten eingeklemmt unter einem Rad des Lasters lag.
Erstmeldung von 13.02 Uhr, aktualisiert um 17.51 Uhr.
Titelfoto: Michael Ukas/dpa