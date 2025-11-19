Fahrer eingeklemmt: Auto schleudert gegen Zaun und Laterne

Berlin - Heftiger Crash in Kaulsdorf: Eine Person ist bei einem Unfall am Mittwochmorgen eingeklemmt und schwer verletzt worden.

Die Feuerwehr musste die komplette Fahrertür entfernen. © -/Feuerwehr Berlin/dpa

Wie die Feuerwehr berichtet, hatte es gegen 7.18 Uhr in einem Wohngebiet zwischen zwei Autos gekracht. Ein Wagen war dabei zwischen einen Zaun und eine Straßenlaterne geschleudert worden.

Der Aufprall war so heftig, dass eine Person in dem schwer beschädigten Auto eingeklemmt worden war.

Mithilfe eines Spreizers gelang es der Feuerwehr, den Fahrer aus seinem Fahrzeug zu befreien.

Dafür wurde die Fahrertür entfernt, wie die Feuerwehr erklärte. Schwer verletzt wurde die Person schließlich ins Krankenhaus gebracht.