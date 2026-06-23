Eine Woche nach schwerem Unfall in Moabit: 35-Jähriger stirbt im Krankenhaus

Berlin - Eine Woche nach einem Verkehrsunfall in Berlin-Moabit ist ein 35 Jahre alter Fußgänger gestorben.

Der 35-Jährige wurde am vergangenen Dienstag in Moabit von einem Auto erfasst. (Symbolbild) © Jens Kalaene/dpa

Der Mann war nach Angaben der Polizei am vergangenen Dienstagabend trotz roter Ampel auf die Kreuzung An der Putlitzbrücke/Stromstraße gelaufen. Dabei soll er nicht auf den Verkehr geachtet haben.

Er wurde von einem Auto erfasst, dessen 39 Jahre alter Fahrer noch versucht haben soll, auszuweichen.