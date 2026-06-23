Tödlicher Unfall in Berlin: Fahrgast von Mast an Tram-Haltestelle erschlagen

Berlin - Bei einem schweren Unfall an einer Tram-Haltestelle in Berlin-Pankow ist am Dienstagvormittag eine Person ums Leben gekommen.

Die Unfallstelle ist mit einem Zelt gesichert worden. © 7aktuell.de | Dennis Kowyrkin

Wie die Polizei mitteilte, wartete der Mann an der Station S-Bahnhof Greifswalder Straße gerade am Bahnsteig, als er von einem Mast erschlagen wurde, gegen den zuvor ein Auto gekracht war.

Nach Angaben der Feuerwehr wurden zwei weitere Menschen schwer, eine dritte Person leicht verletzt. Zu Alter und Geschlecht der Betroffenen lagen zunächst keine näheren Informationen vor. Am Unfallort wurden Zeugen, die unter Schock standen, von Seelsorgern betreut.

Nach ersten Erkenntnissen stießen gegen 10.10 Uhr an der Greifswalder Straße/Ecke Grellstraße aus bislang ungeklärter Ursache zwei Autos zusammen. In der Folge wurde eines der Fahrzeuge gegen den Mast geschleudert.

Für den Einsatz musste die Unfallstelle im Ortsteil Prenzlauer Berg weiträumig abgesperrt werden. Verkehrsteilnehmer wurden gebeten, den Bereich nach Möglichkeit zu umfahren. Auch der Tramverkehr war stadteinwärts unterbrochen.