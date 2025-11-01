Unfall-Drama in Hellersdorf: Rentner unter BMW eingeklemmt - Lebensgefahr!

Berlin - Bei einem schweren Unfall in Berlin-Hellersdorf ist am Samstagnachmittag ein 75-Jähriger von einem Auto erfasst und darunter eingeklemmt worden. Es besteht Lebensgefahr.

Polizisten befreiten den Mann zusammen mit Ersthelfern. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Laut Feuerwehr passierte der Crash gegen 15 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache. An einem Zebrastreifen an der Alten Hellersdorfer Straße wurde der Rentner vom BMW einer 64-Jährigen erfasst.

Mehrere Ersthelfer reagierten demnach sofort und befreiten den unter dem Auto eingeklemmten Mann gemeinsam mit Polizisten.

Dabei kamen auch technische Geräten eines ADAC-Fahrzeugs zum Einsatz, das zufällig an der Unfallstelle vorbeifuhr.

Der Fußgänger erlitt lebensbedrohliche Verletzungen und wurde unter Notarztbegleitung in ein Krankenhaus gebracht. Zwei weitere Personen, die das Geschehen offenbar miterlebten, erlitten leichte Verletzungen und konnten nach einer Betreuung vor Ort bleiben.