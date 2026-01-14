Unfall in Berlin-Prenzlauer Berg: Tram erfasst Person

Berlin - In Berlin-Prenzlauer Berg ist ein Mensch von einer Straßenbahn erfasst und schwer verletzt worden.

In der Nacht zum Mittwoch erfasste eine Straßenbahn im Berliner Nordosten einen Menschen. (Symbolfoto) © Paul Zinken/dpa

Die Frau oder der Mann habe sich am Mittwoch kurz nach Mitternacht zu nah an den Gleisen aufgehalten, teilte die Polizei mit.

Daraufhin wurde er oder sie an der Kreuzung Pasteurstraße/Greifswalder Straße von einem Straßenbahnwagen mitgerissen.

Die Person kam mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus.