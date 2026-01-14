Unfall in Berlin-Prenzlauer Berg: Tram erfasst Person
Von Alexandra Kiel, Denis Zielke
Berlin - In Berlin-Prenzlauer Berg ist ein Mensch von einer Straßenbahn erfasst und schwer verletzt worden.
Die Frau oder der Mann habe sich am Mittwoch kurz nach Mitternacht zu nah an den Gleisen aufgehalten, teilte die Polizei mit.
Daraufhin wurde er oder sie an der Kreuzung Pasteurstraße/Greifswalder Straße von einem Straßenbahnwagen mitgerissen.
Die Person kam mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus.
Ob bei dem Unfall der Tramfahrer oder Fahrgäste verletzt wurden, teilte die Polizei nicht mit. Zu den genauen Hintergründen wird ermittelt.
