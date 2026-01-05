Unfall-Drama in Wedding: Fußgänger von Auto erfasst und lebensbedrohlich verletzt
Berlin - Dramatischer Unfall in Berlin-Wedding: Dort ist am Sonntagabend ein 27-jähriger Fußgänger von einem Auto angefahren und lebensbedrohlich verletzt worden.
Wie die Polizei mitteilte, wollte ein 24-jähriger Autofahrer gegen 19.30 Uhr an der Genter Straße dem Wagen eines 25-Jährigen ausweichen, der in den fließenden Verkehr einfuhr.
Dabei verlor der 24-Jährige offenbar die Kontrolle über sein Auto und erfasste den 27-Jährigen, der gerade im Begriff war, in ein in zweiter Reihe geparktes Auto einzusteigen.
Der Fußgänger erlitt mehrere Rippen- und Beckenbrüche. Rettungskräfte brachten ihn umgehend ins Krankenhaus, wo Ärzte ihn wegen kurzzeitig bestehender Lebensgefahr notoperieren mussten.
Polizei berichtet auf X über Unfall
Fußgänger im Wedding angefahren: Auch fünf Autos beschädigt
Der 24-jährige Autofahrer wurde ebenfalls verletzt, wollte aber keine ärztliche Behandlung annehmen. Sein Wagen wurde zur Beweissicherung beschlagnahmt.
Durch den heftigen Crash wurden außerdem fünf geparkte Autos beschädigt. Die Genter Straße blieb für die Unfallaufnahme rund fünf Stunden – bis etwa 0.30 Uhr – komplett gesperrt.
Der Nahverkehr war laut Polizei nicht betroffen. Ein Fachkommissariat ermittelt.
