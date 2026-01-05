Unfall-Drama in Wedding: Fußgänger von Auto erfasst und lebensbedrohlich verletzt

Berlin - Dramatischer Unfall in Berlin-Wedding : Dort ist am Sonntagabend ein 27-jähriger Fußgänger von einem Auto angefahren und lebensbedrohlich verletzt worden.

Ein schwerer Verkehrsunfall sollte im Wedding ab dem Sonntagabend für eine stundenlange Sperrung der Genter Straße. (Symbolbild) © Jens Kalaene/dpa

Wie die Polizei mitteilte, wollte ein 24-jähriger Autofahrer gegen 19.30 Uhr an der Genter Straße dem Wagen eines 25-Jährigen ausweichen, der in den fließenden Verkehr einfuhr.

Dabei verlor der 24-Jährige offenbar die Kontrolle über sein Auto und erfasste den 27-Jährigen, der gerade im Begriff war, in ein in zweiter Reihe geparktes Auto einzusteigen.

Der Fußgänger erlitt mehrere Rippen- und Beckenbrüche. Rettungskräfte brachten ihn umgehend ins Krankenhaus, wo Ärzte ihn wegen kurzzeitig bestehender Lebensgefahr notoperieren mussten.