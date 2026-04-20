Unfall in Berlin-Weißensee: Tram erfasst Fußgängerin
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Von Anne Lathan, Denis Zielke
Berlin - In Berlin-Weißensee ist eine Fußgängerin von einer Straßenbahn erfasst und schwer verletzt worden.
Laut Feuerwehr wurde die 25-Jährige am Montagmorgen an der Kreuzung Berliner Allee/Ecke Langhansstraße von der Tram angefahren und stürzte anschließend. Sie wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.
Der 47 Jahre alte Straßenbahnfahrer erlitt einen Schock. Auch er kam in ein Krankenhaus.
Zeugen berichteten, die Frau habe bei roter Ampel die Straße überquert, teilte die Polizei mit.
Zunächst war gemeldet worden, sie sei unter der Straßenbahn eingeklemmt gewesen. Dies bestätigte sich nach Feuerwehrangaben jedoch nicht, als die Einsatzkräfte eintrafen.
Titelfoto: Thomas Peise