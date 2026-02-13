Unfall in Lichtenrade: Mädchen von Auto erfasst

Berlin - In Berlin-Lichtenrade ist ein sechsjähriges Mädchen von einem Auto erfasst und verletzt worden.

Das Mädchen (6) wurde in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolfoto) © Jens Kalaene/dpa

Laut Polizei war ein 79-Jähriger am Donnerstag gegen 17.50 Uhr mit seinem Auto auf der Buckower Chaussee unterwegs.

Als das Kind die Straße in Richtung Marienfelder Chaussee überqueren wollte, habe der Mann es mit seinem Wagen erfasst.

Das Mädchen erlitt den Angaben zufolge Verletzungen am Unterkörper.