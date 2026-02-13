Unfall in Lichtenrade: Mädchen von Auto erfasst
Berlin - In Berlin-Lichtenrade ist ein sechsjähriges Mädchen von einem Auto erfasst und verletzt worden.
Laut Polizei war ein 79-Jähriger am Donnerstag gegen 17.50 Uhr mit seinem Auto auf der Buckower Chaussee unterwegs.
Als das Kind die Straße in Richtung Marienfelder Chaussee überqueren wollte, habe der Mann es mit seinem Wagen erfasst.
Das Mädchen erlitt den Angaben zufolge Verletzungen am Unterkörper.
Rettungskräfte brachten die Sechsjährige in ein Krankenhaus, wo sie stationär behandelt wird. Die Polizei ermittelt zur genauen Unfallursache.
