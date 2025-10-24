Unfall in Marienfelde: Auto erfasst zwei Kinder

Berlin - Bei einem Unfall in Berlin-Marienfelde sind am Donnerstagabend zwei Kinder verletzt worden.

Die beiden Jungen wurden in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) © 123rf/amitdnath

Laut Polizei war ein 41-Jähriger gegen 18.30 Uhr mit seinem Auto auf der Hildburghauser Straße unterwegs, als zwei Jungen die Fahrbahn überquerten.

Der Mann erfasste sie den Angaben zufolge mit seinem Wagen.



Rettungskräfte brachten die Kinder im Alter von sieben und acht Jahren in ein Krankenhaus.