Unfall in Reinickendorf: Motorrad fährt Mädchen an

Berlin - Bei einem Unfall in Berlin-Reinickendorf ist am Montagnachmittag ein acht Jahre altes Mädchen verletzt worden.

Rettungskräfte brachten die verletzte Achtjährige in ein Krankenhaus. (Symbolbild) © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa

Das Kind habe zusammen mit seiner Mutter gegen 14.40 Uhr die Ollenhauerstraße bei stockendem Verkehr überquert, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Ein 55-Jähriger war mit seinem Motorrad in Richtung Kurt-Schumacher-Platz unterwegs, als er das Mädchen anfuhr.



