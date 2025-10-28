Unfall in Reinickendorf: Motorrad fährt Mädchen an
Berlin - Bei einem Unfall in Berlin-Reinickendorf ist am Montagnachmittag ein acht Jahre altes Mädchen verletzt worden.
Das Kind habe zusammen mit seiner Mutter gegen 14.40 Uhr die Ollenhauerstraße bei stockendem Verkehr überquert, teilte die Polizei am Dienstag mit.
Ein 55-Jähriger war mit seinem Motorrad in Richtung Kurt-Schumacher-Platz unterwegs, als er das Mädchen anfuhr.
Die Achtjährige erlitt den Angaben zufolge einen Beinbruch und kam in ein Krankenhaus, wo sie stationär behandelt wurde. Die Polizei ermittelt zur genauen Unfallursache.
Titelfoto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa