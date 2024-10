26.10.2024 16:34 Unfall mit Streifenwagen: 36-Jähriger in Berlin-Tegel verletzt

Ein Streifenwagen der Polizei ist am Freitagabend in Berlin-Reinickendorf in einen Unfall verwickelt gewesen, bei dem ein 36-Jähriger verletzt worden ist.

Von Thorsten Meiritz

Berlin - Ein Einsatzwagen der Polizei ist am Freitagabend in Berlin-Reinickendorf in einen Unfall verwickelt gewesen, bei dem ein Mann verletzt worden ist. Nach Angaben der Polizei ist der Streifenwagen in Tegel mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs gewesen. (Symbolfoto) © TAG24 Nach Angaben der Behörde war der 36-Jährige betrunken und zog sich durch den Aufprall eine Kopfverletzung zu. Er wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht, wo auch eine Blutentnahme erfolgte. Der Streifenwagen war demnach im Ortsteil Tegel mit Blaulicht und Martinshorn auf der Berliner Straße in Richtung Gorkistraße unterwegs, als der Mann gegen 18 Uhr an der Ecke zur Brunowstraße plötzlich auf die Fahrbahn trat und von dem Polizeiauto erfasst wurde. Die beiden Polizisten blieben unverletzt, mussten jedoch vom Dienst abtreten, da sie unter dem Eindruck des Geschehens standen. Berlin Unfall Smart rast auf Ku’damm in Lkw mit Hebebühne: Arbeiter verliert Bewusstsein Während der Rettungsmaßnahmen und für die Unfallaufnahme musste die Busspur der Berliner Straße bis circa 21.20 Uhr gesperrt werden. Wie bei Dienstunfällen üblich haben die Ermittler einer anderen Polizeidirektion die weiteren Untersuchungen zu dem Verkehrsunfall übernommen.

