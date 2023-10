Von Auto erfasst und durch die Luft geschleudert: 80-Jähriger stirbt nach Unfall

Berlin - Tödlicher Unfall in der Hauptstadt: Am Samstagabend ist ein 80-Jähriger im Berliner Bezirk Marzahn-Hellersdorf von einem Auto erfasst und lebensbedrohlich verletzt worden.

Der Rettungsdienst konnte den Mann (†80) nur kurzzeitig stabilisieren. (Symbolfoto) © Carsten Koall/dpa

Nach der Erstversorgung durch Helfer am Unfallort wurde der Senior vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Dort starb er kurze Zeit später an seinen schweren Verletzungen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Der Mann soll gegen 20.10 Uhr versucht haben, bei Rot die Landsberger Allee im Stadtteil Marzahn zu überqueren. Dabei wurde er vom Wagen eines 53-Jährigen angefahren.

Demnach wurde der 80-Jährige durch den Aufprall auf die Motorhaube, über die Windschutzscheibe und das Dach des Fahrzeugs geschleudert und blieb schließlich dahinter auf der Straße liegen.

Mehrere Ersthelfer kümmerten sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um den Schwerverletzten. Der 53 Jahre alte Autofahrer blieb bei dem Zusammenstoß unverletzt.