Von Tram angefahren: Kind schwebt in Lebensgefahr

Berlin - Ein Kind ist bei einem Unfall mit einer Straßenbahn in Berlin lebensgefährlich verletzt worden.

Das Unfallopfer wurde in eine Klinik gebracht. © Thomas Peise

Es wurde nach Angaben der Feuerwehr am Mittwochmittag in Weißensee von der Bahn angefahren. Sanitäter und ein Notarzt brachten das Kind in ein Krankenhaus.

Der Alarm bei der Feuerwehr ging um 12.19 Uhr ein. Der Unfall ereignete sich auf der Berliner Allee am Antonplatz.

Im Einsatz war zur Unterstützung auch ein Rettungshubschrauber.

Die Polizei ermittelte am Unfallort zum Ablauf und der Schuldfrage.