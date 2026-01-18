VW-Fahrer erfasst Rentnerin und haut ab: 71-Jährige unter Auto entdeckt

Berlin - Ein Autofahrer (40) hat am Samstagabend in Berlin-Marienfelde eine 71-Jährige angefahren und dann Unfallflucht begangen. Die Rentnerin wurde schwer verletzt.

Die Berliner Polizei ermittelt nach einem Unfall in Marienfelde wegen Fahrerflucht. (Symbolbild) © Jens Kalaene/dpa

Wie die Polizei mitteilte, war der 40-jährige VW-Fahrer gegen 18 Uhr auf dem Tirschenreuther Ring unterwegs. Kurz vor der Einmündung Lichtenfelder Ring erfasste er die Seniorin, die gerade die Straße überqueren wollte.

Die 71-Jährige wurde durch den Aufprall unter ein geparktes Fahrzeug geschleudert, wo sie später ein Zeuge fand.

Der Mann entfernte sich zunächst vom Unfallort, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Polizei und Feuerwehr rückten an, die 71-Jährige kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik und musste dort stationär aufgenommen werden.