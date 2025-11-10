Wildschwein zwingt BVG-Bus zur Vollbremsung: Mehrere Verletzte, darunter Kinder

Berlin - Weil ein Wildschwein in Berlin-Hellersdorf die Straße überquerte, musste der Fahrer eines BVG-Busses in die Eisen steigen. Die Folge der Vollbremsung: Sieben Fahrgäste wurden verletzt, einer davon schwer.

Der Bus konnte noch rechtzeitig ausweichen. (Symbolfoto) © Jens Kalaene/dpa

Nach aktuellem Stand der Polizei kreuzte am Sonntagabend gegen 18.30 Uhr in einem Waldstück auf der Kaulsdorfer Straße das Tier die Fahrbahn des Busses der Linie X69.

Der 61-Jährige am Steuer konnte noch rechtzeitig bremsen und so einen Zusammenstoß vermeiden.

Allerdings zogen sich sieben Fahrgäste infolge der Vollbremsung Verletzungen zu, überwiegend am Kopf.

Unter den verletzten Fahrgästen waren laut Polizei fünf Kinder im Alter von zwei bis neun Jahren. Sie wurden zur ambulanten Behandlung in Krankenhäuser gebracht.

Auch zwei verletzte Frauen kamen in Krankenhäuser.