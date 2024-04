Zeugen gesucht: Dreiste Autofahrerin erfasst Elfjährigen und flüchtet

Die Autofahrerin soll an der Ecke Prinzenstraße eine 28-jährige Radfahrerin und anschließend den elfjährigen Jungen angefahren haben. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa

Nach bisherigen Erkenntnissen soll die Frau am vergangenen Dienstag gegen 13 Uhr auf der Gitschiner Straße in Richtung Lobeckstraße unterwegs und kurz zuvor an einem Unfall mit Sachschaden beteiligt gewesen sein.

Anschließend soll die Autofahrerin an der Ecke Prinzenstraße die 28-jährige Radfahrerin und anschließend den elfjährigen Jungen angefahren haben. Beide hatten die Gitschiner Straße überquert.

Durch den Zusammenstoß wurde die 28-Jährige von ihrem Rad geschleudert und stürzte. Das Kind schleuderte mehrere Meter durch die Luft und schlug schlussendlich auf der Fahrbahn auf.

Die dreiste Autofahrerin fuhr weiter, ohne anzuhalten.