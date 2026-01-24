Vape ins Gleisbett gefallen: Teenager stirbt durch tödlichen Stromschlag
Berlin - Am frühen Samstagmorgen ist ein 17-Jähriger im Berliner U-Bahnhof Deutsche Oper durch einen Stromschlag ums Leben gekommen.
Wie Bild berichtet, wollte der Jugendliche seine ins Gleisbett gefallene E-Zigarette zurückholen. Nach Angaben der Polizei gehörte der 17-Jährige zu einer feiernden Gruppe im U-Bahnhof Deutsche Oper.
Sein Vape war unter einen stehenden Zug gefallen. Als der Jugendliche ins Gleisbett stieg, kam er an die Strom führende Schiene und erlitt einen tödlichen Stromschlag. Er starb daraufhin noch am Unfallort.
Ein Sprecher des Lagezentrums der Berliner Polizei sagte gegenüber der Bild: "Das Unglück ereignete sich am frühen Samstagmorgen gegen 3.10 Uhr. Zunächst wurde die Feuerwehr wegen einer verletzten Person alarmiert. Die Feuerwehr setzte dann die Polizei in Kenntnis."
Wie ein weiterer Polizeisprecher erklärte, werden in U-Bahnhöfen wie der Deutschen Oper teilweise auch Züge abgestellt. Die Schienen können jedoch auch ohne einen fahrenden Zug unter Strom stehen. Ein Stromschlag sei daher jederzeit möglich, sobald die Schiene berührt werde.
Titelfoto: Monika Skolimowska/dpa