Vape ins Gleisbett gefallen: Teenager stirbt durch tödlichen Stromschlag

Berlin - Am frühen Samstagmorgen ist ein 17-Jähriger im Berliner U-Bahnhof Deutsche Oper durch einen Stromschlag ums Leben gekommen.

Die Einsatzkräfte wurden wegen einer verletzten Person alarmiert, jedoch konnte der 17-Jährige nicht mehr gerettet werden.

Wie Bild berichtet, wollte der Jugendliche seine ins Gleisbett gefallene E-Zigarette zurückholen. Nach Angaben der Polizei gehörte der 17-Jährige zu einer feiernden Gruppe im U-Bahnhof Deutsche Oper.

Sein Vape war unter einen stehenden Zug gefallen. Als der Jugendliche ins Gleisbett stieg, kam er an die Strom führende Schiene und erlitt einen tödlichen Stromschlag. Er starb daraufhin noch am Unfallort.

Ein Sprecher des Lagezentrums der Berliner Polizei sagte gegenüber der Bild: "Das Unglück ereignete sich am frühen Samstagmorgen gegen 3.10 Uhr. Zunächst wurde die Feuerwehr wegen einer verletzten Person alarmiert. Die Feuerwehr setzte dann die Polizei in Kenntnis."