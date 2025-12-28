Verfolgungsjagd in Neukölln: Frau rast mit geklautem Auto los

Berlin - Eine eigentlich routinemäßige Verkehrskontrolle am 24. Dezember in Berlin endete in mit einer Verfolgungsjagd und der Festnahme einer Frau.

Die Fahrerin ließ den gestohlenen Wagen auf der Straße zurück und versuchte zu Fuß zu fliehen. © Screenshot/Facebook/Polizei Berlin

In Neukölln wollten Polizisten die Fahrerin anhalten, doch sie missachtete das Blaulicht und "Stopp, Polizei" und fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit weiter.

Während der Flucht kollidierte das Fahrzeug mit einem geparkten Transporter. Die Frau stieg aus und versuchte, zu Fuß zu entkommen.

Die Einsatzkräfte konnten sie jedoch schnell festnehmen.

Auf der Flucht verlor die Frau zudem ihre Handtasche, in der später Drogen und Utensilien zum Konsum von Drogen gefunden wurden.