Verfolgungsjagd in Neukölln: Frau rast mit geklautem Auto los
Berlin - Eine eigentlich routinemäßige Verkehrskontrolle am 24. Dezember in Berlin endete in mit einer Verfolgungsjagd und der Festnahme einer Frau.
In Neukölln wollten Polizisten die Fahrerin anhalten, doch sie missachtete das Blaulicht und "Stopp, Polizei" und fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit weiter.
Während der Flucht kollidierte das Fahrzeug mit einem geparkten Transporter. Die Frau stieg aus und versuchte, zu Fuß zu entkommen.
Die Einsatzkräfte konnten sie jedoch schnell festnehmen.
Auf der Flucht verlor die Frau zudem ihre Handtasche, in der später Drogen und Utensilien zum Konsum von Drogen gefunden wurden.
Weitere Ermittlungen ergaben, dass das Fahrzeug als gestohlen gemeldet war und die Fahrerin keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Zudem besteht der Verdacht, dass sie unter Drogeneinfluss gefahren ist.
Die Polizei prüft nun weitere strafrechtliche Schritte. Verletzte gab es bei dem Vorfall nicht.
Titelfoto: Screenshot/Facebook/Polizei Berlin