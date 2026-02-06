Nach Chaos wegen Eisregen und Glätte: BER will Betrieb noch heute wieder aufnehmen

Berlin - Aufatmen am Flughafen Berlin Brandenburg (BER)! Nach dem wetterbedingten Stillstand soll noch am Freitag der Betrieb schrittweise wieder anlaufen

Das Wetter macht mitten in den Berliner Winterferien. dem Hauptstadtflughafen zu schaffen. © Christoph Soeder/dpa

Eine Flughafensprecherin sagte der Deutschen Presse-Agentur am Freitagmittag, dass Maschinen noch heute wieder starten und landen sollen.

Einen genauen Zeitpunkt für die ersten Flüge nannte sie allerdings nicht. Aufgrund der anhaltenden Wetterlage dauert die Enteisung der Maschinen derzeit bis zu einer Stunde und damit deutlich länger als gewöhnlich.

Passagiere müssen weiterhin mit zahlreichen Flugausfällen und erheblichen Verspätungen rechnen. Anhaltender Eisregen- und Glätteprobleme hatten Starts und Landungen unmöglich gemacht, hieß es am Freitagmorgen.

Zuvor hatte der Hauptstadtflughafen auf seiner Website informiert, wieder Fluggäste abzufertigen - doch dazu kam es nicht.

Bereits am Donnerstagabend hatte der BER den Flugverkehr vorübergehend komplett eingestellt, da Blitzeis die Start- und Landebahnen spiegelglatt machte und Gefahr für Leib und Leben bestand, wie eine Flughafensprecherin der dpa sagte.