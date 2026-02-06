Nach Chaos wegen Eisregen und Glätte: BER will Betrieb noch heute wieder aufnehmen
Berlin - Aufatmen am Flughafen Berlin Brandenburg (BER)! Nach dem wetterbedingten Stillstand soll noch am Freitag der Betrieb schrittweise wieder anlaufen
Eine Flughafensprecherin sagte der Deutschen Presse-Agentur am Freitagmittag, dass Maschinen noch heute wieder starten und landen sollen.
Einen genauen Zeitpunkt für die ersten Flüge nannte sie allerdings nicht. Aufgrund der anhaltenden Wetterlage dauert die Enteisung der Maschinen derzeit bis zu einer Stunde und damit deutlich länger als gewöhnlich.
Passagiere müssen weiterhin mit zahlreichen Flugausfällen und erheblichen Verspätungen rechnen. Anhaltender Eisregen- und Glätteprobleme hatten Starts und Landungen unmöglich gemacht, hieß es am Freitagmorgen.
Zuvor hatte der Hauptstadtflughafen auf seiner Website informiert, wieder Fluggäste abzufertigen - doch dazu kam es nicht.
Bereits am Donnerstagabend hatte der BER den Flugverkehr vorübergehend komplett eingestellt, da Blitzeis die Start- und Landebahnen spiegelglatt machte und Gefahr für Leib und Leben bestand, wie eine Flughafensprecherin der dpa sagte.
Flughafen Berlin Brandenburg (BER): Zahlreiche gestrichene Flüge
Auch tagsüber hatte der gefrierende Regen zu erheblichen Problemen geführt: Das Enteisen der Flugzeuge dauerte bis zu einer Stunde pro Maschine, von 180 geplanten Starts wurden bis Mittag 35 gestrichen und danach weitere Dutzende.
Eis und Frost haben Berlin und Brandenburg weiter im Griff: Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) ist mit Temperaturen unter dem Gefrierpunkt zu rechnen.
Die Kälte aus dem Osten sorgt für Sprühregen und hohe Glättegefahr.
Erstmeldung vom 6. Februar 2026, 7.03 Uhr; zuletzt aktualisiert um 13.06 Uhr.
Titelfoto: Carsten Koall/dpa