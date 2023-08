18.08.2023 18:16 Vodafone-Down: Berliner und Brandenburger ohne Telefon und Internet

Am Freitag blieben viele Telefone in Berlin und Brandenburg still. Auch war das Surfen nicht möglich. Grund dafür war eine Störung im Vodafone-Netz.

Von Mia Goldstein

Berlin/Brandenburg - Am Freitag blieben viele Handys und Telefone in Berlin und Brandenburg still. Auch war das Surfen im Internet zeitweilig nicht möglich. Grund dafür war eine großflächige Störung im Vodafone-Netz. Der Grund für die großflächige Störung von Vodafone ist bislang unbekannt. Auch am frühen Freitagabend leuchtet die Störungskarte des Netzbetreibers im Osten Deutschlands rot. Demnach dauern die Ausfälle in Telefonie und Internet aktuell noch an. Neben der Hauptstadt sind von der Störung Teile Brandenburgs, wie Neuruppin Frankfurt/Oder und Cottbus. Auch Teile von Mecklenburg-Vorpommern hat es erwischt. Der Störungskarte zufolge sind unter anderem die Gebiete rund um Stralsund und Greifswald betroffen. Ebenso auf Rügen sind viele Anschlüsse tot. Die Groß-Störung, die momentan noch 115 Vorwahl-Gebiete lahmlegt, soll voraussichtlich gegen 22 Uhr behoben sein, wie der Netzbetreiber prognostiziert. Welche Ursache den großen Vodafone-Down herbeigeführt hat, ist bislang nicht bekannt. Das Mobilfunknetz von Vodafone hingegen ist weitestgehend störungsfrei. Der Karte nach haben lediglich acht Ortschaften östlich von Leipzig Ausfälle gemeldet, die in zwölf Stunden behoben sein sollen.

