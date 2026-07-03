Von Berlin nach Montréal: Neue Langstreckenflug startet am Flughafen BER

Berlin - Der erste Langstreckenflug vom BER aus in die kanadische Metropole Montréal soll am Freitagvormittag (11.40 Uhr) in Schönefeld starten.

Immer wieder fordern Landespolitiker und die regionale Wirtschaft mehr Langstreckenverbindungen am Hauptstadtflughafen BER. An diesem Freitag kommt eine weitere hinzu - zumindest für den Sommer. © Fabian Sommer/dpa

Über den Sommer will die Fluggesellschaft Air Canada die Verbindung dreimal pro Woche anbieten - jeweils mittwochs, freitags und sonntags, wie das Unternehmen und die Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg (FBB) mitteilten. Bis Anfang September gelte das Angebot.

"Mit Montréal gewinnt der BER nicht nur ein weiteres attraktives Reiseziel in Kanada, sondern eine interessante Langstreckenverbindung", teilte Flughafenchefin Aletta von Massenbach mit. Immer wieder kritisieren Vertreter aus Wirtschaft und Politik in Berlin und Brandenburg, dass es davon am BER zu wenig gebe.

Neben Montréal stehen in diesem Sommer noch drei weitere Verbindungen nach Nordamerika zur Verfügung, eine nach Toronto, eine nach New York und eine ins nahegelegene Newark.

Ab dem 19. Juli will Air Canada auf der Strecke den Airbus A321 XLR einsetzen. Es sei das erste Mal, dass dieser Flugzeugtyp in Deutschland auf der Langstrecke zum Einsatz komme. Das Modell sei ideal für diese Verbindung, da es deutlich schmaler sei als herkömmliche Langstreckenmaschinen und trotzdem die lange Distanz schaffe, teilte die FBB weiter mit.