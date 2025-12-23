Bloß keine Krawallnacht: Hier ist Ballern an Silvester verboten

Berlin - Neben Böllern und Raketen sind an Silvester auch Waffen und Messer in bestimmten Bereichen in Berlin verboten.

Die Polizisten in Berlin müssen sich um die Durchsetzung des Verbots kümmern. (Archivfoto) © Julius-Christian Schreiner/TNN/dpa

Die Verbotszonen für Feuerwerk und Waffen befinden sich am Alexanderplatz, im Bereich des Steinmetzkiezes in Schöneberg, auf einem Teil der Sonnenallee und angrenzenden Nebenstraßen in Neukölln sowie auf der Admiralbrücke und in angrenzenden Straßen in Kreuzberg, wie die Polizei mitteilte.

Zusätzlich gibt es eine Waffen- und Messerverbotszone rund um die Silvesterparty am Brandenburger Tor und an der Straße des 17. Juni. Gleiches gilt für den Bereich rund um die Party des Bündnisses We Are Berlin, die am Großen Stern stattfinden soll.

"Die Verbotszone schließt den Großen Tiergarten, Teile des Hansaviertels und das Parlaments- und Regierungsviertel ein", so die Polizei.

Das Waffen- und Messerverbot im Ortsteil Tiergarten und die Pyrotechnikverbotsbereiche treten den Angaben nach am 31. Dezember um 18 Uhr in Kraft und gelten bis zum 1. Januar um 6 Uhr. In den Verbotszonen wird die Polizei präsent sein und darauf achten, dass die Regeln eingehalten werden.