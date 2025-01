Wegen Gaza-Krieg: Mann beschädigt Scheibe am Bundesinnenministerium

Berlin - Ein 48 Jahre alter Mann hat mit einem Pflasterstein eine Fensterscheibe im Eingangsbereich des Bundesinnenministeriums in Berlin beschädigt.

Der Syrer habe sich im Bundesinnenministerium über die Lage im Gazastreifen beklagen wollen. © Jörg Carstensen/dpa

Der Mann sei am Freitagabend am Ministerium aufgetaucht und habe ein Gespräch mit Bundeskanzler Olaf Scholz (66, SPD) verlangt, teilte die Polizei in Berlin nach einem entsprechenden "Spiegel"-Bericht mit.

Der Syrer habe sich über die Lage im Gazastreifen beklagen wollen.

Als der Mann abgewiesen wurde, habe er zu einem Pflasterstein gegriffen und ihn auf eine Scheibe geworfen, die aber nicht zersplitterte.

Gegen ihn wurde eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung erlassen.