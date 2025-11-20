Berlin rüstet auf: Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche hat Mega-Sicherheitsplan

Berlin - Das Sicherheitskonzept für den bekannten Berliner Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche ist in diesem Jahr wegen des Anschlags in Magdeburg vor einem Jahr noch einmal überarbeitet worden.

Der Schutz des Weihnachtsmarkts erfolgt erneut durch Poller und weitere Absperrungen. © Eleana Arioli/dpa

"Wir haben uns das noch einmal sehr genau angesehen und der neuen Lage angepasst", sagte Polizeidirektor Andreas Tschisch vom zuständigen Abschnitt. "Selbst die kleinste Lücke musste geschlossen werden."

Der Anschlag in Magdeburg mit einem Auto sei "ein komplett neuer Sachverhalt" gewesen, wenn man ihn vergleiche mit dem Terroranschlag 2016 mit einem Lkw an der Gedächtniskirche, sagte Tschisch weiter.

"Magdeburg konnten wir nicht ignorieren." Grundsätzlich werde die Gefährdungslage ständig bewertet, auch mit Blick auf Entwicklungen in der ganzen Welt. "Aktuell haben wir keine Hinweise auf konkrete Gefährdungen, auch bundesweit nicht."

Der Schutz wird wieder durch Poller und andere Absperrungen gewährleistet. Zudem ist die Polizei mit einer mobilen Wache vertreten.

Zivilstreifen der Polizei gehen zusätzlich über den Markt, sagte Tschisch. Grundsätzlich gelte ein Messerverbot wie bei anderen Großveranstaltungen. Das werde auch kontrolliert. Zeitweise solle auch Videoüberwachung eingesetzt werden.