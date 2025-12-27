Hier geht es noch weihnachtlich in Berlin und Brandenburg zu

Berlin - In Berlin und Brandenburg können Besucherinnen und Besucher auch nach den Feiertagen noch festliche Stimmung auf Weihnachts- und Wintermärkten erleben.

Der Weihnachtsmarkt am Gendarmenmarkt in Berlin bleibt noch bis Silvester geöffnet. © Soeren Stache/dpa

Eine Auswahl für Berlin:

Der Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz rund um die Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche hat noch bis zum 4. Januar geöffnet. An den mehr als 60 Ständen gibt es Süßes, Herzhaftes, Kunstvolles und Spielerisches. Für Kinder steht ein Karussell bereit.

Der Weihnachtsmarkt am Schloss Charlottenburg schließt am 28. Dezember. Bis dahin können die Lichter, die kulinarischen Angebote und das Kunsthandwerk genossen werden.

Der Weihnachtszauber am Gendarmenmarkt endet am 31. Dezember mit einer Silvesterfeier. Mit Musik, Tanz und Feuerwerk wird hier das Jahr 2025 verabschiedet.

Bis zum 4. Januar lädt der Wintermarkt am Humboldt Forum zu Lichterglanz, Kulinarik und Schlemmerei ein. Jeden Dienstag und Donnerstag gibt es hier eine Lasershow an der Fassade der Spreeterrassen.