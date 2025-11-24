Queerer Weihnachtsmarkt am Nolli eröffnet – Marianne Rosenberg feiert mit
Berlin - Berlins buntester Weihnachtsmarkt ist zurück! Am 24. November startet am Nollendorfplatz zum sechsten Mal die Christmas Avenue.
Damit der graue Winter weniger trist erscheint, liefert Dragqueen Miss Ivanka T. den glitzernden Auftakt mit einem Aufgebot an Glamour, Humor und großen Show-Momenten.
Star-Gast und Schirmherrin in diesem Jahr ist Schlagerikone Marianne Rosenberg (70). Nachdem sie 2024 ein spontanes Instagram-Reel vom Markt gepostet hatte, ist sie nun offiziell das Gesicht der Christmas Avenue. "Gerade jetzt brauchen wir Orte der Wärme und Vielfalt", sagt Rosenberg – und verspricht, ihr 55. Bühnenjubiläum auch hier zu feiern.
Bis zum 23. Dezember dürfen sich Neugierige und Fans auf noch mehr Glitzer, Drag-Shows, Karaoke, DJ-Nächte und kinky Weihnachtsgeschenke freuen – alles gemütlich und wettergeschützt unter der Hochbahn der U2.
Dazu kommen Non-Food-Stände von Fashion bis Kunst, jede Menge Community-Spirit und queere Vereine, die ihre Arbeit vorstellen.
Die Christmas Avenue ist ab 16 Jahren zugänglich – bunt, laut, liebevoll. Genau so, wie ein queerer Weihnachtsmarkt sein muss.
Titelfoto: Bildmontage: --/christmas-avenue.berlin, Britta Pedersen/dpa