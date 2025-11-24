Queerer Weihnachtsmarkt am Nolli eröffnet – Marianne Rosenberg feiert mit

Berlin - Berlins buntester Weihnachtsmarkt ist zurück! Am 24. November startet am Nollendorfplatz zum sechsten Mal die Christmas Avenue.

Schlagerikone Marianne Rosenberg wird dieses Jahr Stargast auf der Christmas Avenue sein. © Bildmontage: --/christmas-avenue.berlin, Britta Pedersen/dpa

Damit der graue Winter weniger trist erscheint, liefert Dragqueen Miss Ivanka T. den glitzernden Auftakt mit einem Aufgebot an Glamour, Humor und großen Show-Momenten.

Star-Gast und Schirmherrin in diesem Jahr ist Schlagerikone Marianne Rosenberg (70). Nachdem sie 2024 ein spontanes Instagram-Reel vom Markt gepostet hatte, ist sie nun offiziell das Gesicht der Christmas Avenue. "Gerade jetzt brauchen wir Orte der Wärme und Vielfalt", sagt Rosenberg – und verspricht, ihr 55. Bühnenjubiläum auch hier zu feiern.

Bis zum 23. Dezember dürfen sich Neugierige und Fans auf noch mehr Glitzer, Drag-Shows, Karaoke, DJ-Nächte und kinky Weihnachtsgeschenke freuen – alles gemütlich und wettergeschützt unter der Hochbahn der U2.

Dazu kommen Non-Food-Stände von Fashion bis Kunst, jede Menge Community-Spirit und queere Vereine, die ihre Arbeit vorstellen.